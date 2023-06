Ragazzo di 15 anni aggredito e morso: «Forse da un lupo». Terrore in spiaggia a Vasto

di Redazione web

Un ragazzo di 15 anni è stato aggredito ieri notte da un animale, in spiaggia sul lungomare nord di Vasto, in provincia di Chieti. Il giovane era con gli amici sui lettini di uno stabilimento, quando è stato morso forse da un lupo, almeno stando a quanto affermano i testimoni sul posto, scrive oggi il quotidiano Il Messaggero. Ma sull'ipotesi è d'obbligo la cautela, sebbene nella stessa zona ci siano stati dei precedenti, con le aggressioni di un mese fa a una ragazza e due bambini.

Donna aggredita da un lupo che le strappa via il cane: lei cade, l'animale scappa con la "preda" in bocca

Esce con il cane e i cinghiali lo aggrediscono. Husky investito da un'auto mentre fugge: «Rischia una zampa»

Quindicenne aggredito, forse da un lupo

Il quindicenne al momento del morso era di spalle e non aveva visto l'animale: è riuscito a divincolarsi, con l'aiuto dei coetanei che avrebbero tirato delle sdraio contro il presunto lupo. Il giovane non ha riportato ferite gravi, ma è stato portato al pronto soccorso per essere medicato. Sempre di ieri notte ci sarebbero altre segnalazioni, che sono in corso di accertamento, scrive Il Messaggero.



L'esperto della Asl però frena: «Si tratta di un animale addomesticato, non ha il comportamento di lupo, che aggredisce solo quando si va nella sua area.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA