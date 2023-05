Cucciolo di cane legato a un palo per punizione, morto soffocato: «Rovinava il giardino»

di Redazione web

Legato ad una corda per punizione, responsabile di essere troppo vivace e rovinare con le sue scorribande il giardino della villetta della famiglia che lo aveva adottato da poco. Il cucciolo di cane, pochi mesi, è arrivato in umbulatorio veterinario della Bassa tra le braccia del proprietario, un agente della Polizia locale di 49 anni, che ha chiesto al medico di rianimarlo. Ma ormai era troppo tardi: l'animale è morto soffocato dalla corda che gli era stata stretta al collo per legarlo attorno a un palo.

Cane legato a un palo morto soffocato

La Lega antivivisezione di Verona ha presnetato una denuncia nei confronti del padrone, in cui si evince che il cagnolino era stato punito per aver scavato delle buche in giardino.

La denuncia per maltrattamento

Per l'agente della Polizia locale, che risiede a Legnago, è scattata una denuncia per maltrattamento di animali aggravata dalla morte. La presidente della Lega antivivisezione Lorenza Zanaboni ha presentato l'esposto alla Procura di verona, e spera in una «punizione esemplare», anche perché il vigile, pochi giorni dopo la morte del cane, avrebbe rpvveduto ad adottarne un altro in sostituzione.

