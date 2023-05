Kinnick, il cane con tre zampe scappato per otto mesi e poi tornato a casa: la storia incredibile

di Redazione web

Kinnick ha avuto una vita sfortunata. Il cane, infatti, ha subito l'amputazione di una zampa perché aggredito da altri simili, e a causa di quel trauma è fuggito via da Anabelle, la proprietaria che l'aveva adottato dopo averlo visto in un canile di Iowa City, negli Stati Uniti.

Fuggito all'improvviso

Il bianco pastore australiano stava passeggiando insieme alla sua proprietaria, Anabelle, quando probabilmente è stato spaventato da una situazione imprevista, per cui ha tirato il guinzaglio fino a scappare via. Per giorni sono andate avante le ricerche che hanno coinvolto gli amici, ma sono state infruttuose finché Anabelle non si è rivolta al centro Paws of Hope Animal Rescue.

Otto mesi

Dopo 246 giorni, otto lunghi mesi il lieto fine. Ma la ricerca è stata molto lunga e difficile. I volontari del canile, infatti, hanno capito che Kinnick era rimasto in zona, ma nascosto, allora hanno posizionato ciotole di cibo in alcune zone strategiche dove si pensava che passasse le notti. Si presume che il cane non volesse tornare a casa per via del suo passato traumatico, quando veniva usato come cane da esca nei combattimenti tra cani.

Paura di cani e persone

«Kinnick non ha fiducia negli altri animali perché li vede come una minaccia per quello che gli hanno fatto. Kinnick ha anche paura delle altre persone, perché gli umani lo mettono intenzionalmente in pericolo» hanno detto dal centro di ricerche, finché la costanza degli animalisti non ha convinto il cane a tornare dalla sua padrona.

