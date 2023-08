Incendio a Johannesburg, tragedia in Sudafrica: almeno 73 morti (di cui 7 bambini) e decine di feriti

Tragedia in Sudafrica. Un terribile incendio è scoppiato all'interno di un palazzo di cinque piani di Johannesburg e i morti accertati, per ora, sono 73, mentre 43 i feriti. Tra le vittime ci sarebbero anche almeno 7 bambini.

Il rogo è scoppiato intorno all'1.30 di notte. Le autorità cittadine non hanno chiarito quali possano essere state le possibili cause che hanno fatto divampare le fiamme, ma secondo alcuni testimoni, l'incendio sarebbe scoppiato durante un blackout.

Secondo quanto riportato da una donna che abita nel palazzo di fronte, l'incendio è scoppiato durante un'interruzione di corrente. «C'è stato un forte rumore simile a degli spari - ha detto -, seguito da un forte esplosione». Secondo quanto riferito dalla Bbc, l'incendio sarebbe scoppiato all'interno di un vecchio edificio, dichiarato inagibile, che era stato occupato da bande che offrivano in affitto le stanze, in modo illegale. In ogni stanza, vivevano decine di persone in condizioni davvero precarie: senza acqua corrente e allacci all'elettricità artigianali.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, dopo ore di intervento, e sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso. Tra le decine di altre persone rimaste ferite, alcune per inalazione di fumo, alcune sono state ricoverate negli ospedali locali, ha dichiarato il portavoce dei servizi di gestione delle emergenze, Robert Mulaudzi.

Il numero delle vittime e dei feriti, al momento è solo parziale e potrebbe aumentare nelle ultime ore perché, secondo quanto riferito, sarebbero ancora molte le persone bloccate all'interno della struttura.