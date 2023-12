Il principe Harry non trascorrerà il Natale con re Carlo: ecco cosa sappiamo

di Marta Goggi

Il prinicipe Harry, dopo la pioggia gossip di quest'anno che ha travolto lui e Meghan Markle, non trascorrerà il Natale con re Carlo e suo fratello William. Il presunto motivo risiderebbe proprio nella recente uscita del libro 'Endgame' di Omid Scobie.

La decisione

Harry e Meghan, a quanto sembra, festeggeranno il Natale in California con i loro figli. La coppia, come è trapelato, non parteciperà ai festeggiamenti reali a Sandringham, dove invece sembrano essere stati inviatati diversi membri della famiglia della regina Camilla. Le motivazioni di questa grande assenza sembrebbero riguardare proprio alcune accuse presenti nel nuovo libro sui reali. Nella nuova pubblicazione, infatti, sembrano essere presenti i nomi di chi aveva pronunciato frasi razziste nei confronti dei figli di Meghan e Harry, come riportato dagli stessi.

