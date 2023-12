Harry vince contro il Daily Mirror. Il tabloid lo ha intercettato per 15 anni, ora deve pagare 160 mila euro

di Redazione web

Vittoria almeno parziale davanti alla giustizia britannica per il principe ribelle Harry in una delle cause della sua crociata contro le intrusioni attribuite ai tabloid. Un giudice dell'Alta Corte di Londra hacondannato l'editore del Daily Mirror, accusato dal duca di Sussex di aver raccolto «illegalmente informazioni» in relazione a 33 storie scritte negli anni sulla sua vita privata, per avere realizzato «intercettazioni telefoniche su vasta scala dal 2006 ai 2011». La causa aveva visto il secondogenito di re Carlo III deporre di persona, primo reale nella storia contemporanea.

La difesa del giornale aveva negato durante il processo la sostanza delle accuse come pure "frutto di illazioni" o comunque come «tardive». Ma il giudice Timothy Fancourt, nel verdetto odierno, ha riconosciuto come «provata» la raccolta illegale d'informazioni sul principe almeno su 15 dei 33 articoli denunciati. Fancourt ha quindi decretato un indennizzo a Harry pari a 140.600 sterline (160 mila euro), rispetto alle 320.000 chieste dai suoi avvocati.

Nelle udienze è stato coinvolto pure Piers Morgan, in passato direttore del Mirror e attuale anchorman televisivo di successo dagli schermi di Talk Tv, emittente del gruppo Murdoch, protagonista polemiche velenose fino agli ultimi anni contro Harry e soprattutto contro la sua consorte Meghan. All'esito della sentenza, Mgn ha diffuso una breve nota nella quale «si scusa senza riserve laddove si siano verificati atti illeciti» definiti «storici» (e quindi non relativi ai comportamenti attuali, secondo l'azienda), assumendosene «la piena responsabilità» e assicurando di aver già dato mandato di pagare il «risarcimento adeguato».

