Harry e Meghan, l'incidente «non interessa» a Buckingham Palace. Re Carlo e William scelgono il silenzio

Harry e Meghan, in questi giorni, sono stati al centro della cronaca, del gossip e soprattutto delle polemiche dopo la confusione che si è creata attorno alla vicenda del presunto incidente. Se i Duchi di Sussex e le persone vicine a loro hanno parlato di “tragedia sfiorata”, la polizia newyorkese ha smentito tutto categoricamente. Sui social, la coppia è stata presa di mira dagli utenti che non ne possono più di questa continua ricerca di attenzioni. Da Buckingham Palace, Re Carlo e William non si sono pronunciati sulla vicenda.

Harry e Meghan e il silenzio di Re Carlo e William

Che i rapporti tra il principe Harry, sua moglie Meghan Markle e Re Carlo e William, non siano più quelli di prima è ormai assodato. I Duchi di Sussex troppe volte l’hanno combinata grossa e la Royal Family ha sempre preferito mantenere il silenzio e non esporsi, anche per non cadere nel turbinio del gossip.



Stando a quanto rivelano alcune fonti vicine a Buckingham Palace, Re Carlo e il principe William non avrebbero voluto sentire Harry e Meghan per accertarsi delle loro condizioni di salute.

La popolarità (in calo) di Harry e Meghan

Se prima (forse) erano considerati due outsider che desideravano solo viversi la loro storia d’amore, ora, Harry e Meghan hanno perso molto della loro popolarità. Dopo il libro Spare e la serie tv su Netflix, il pubblico ha cominciato a perdere interesse per i Duchi di Sussex mentre, invece, sembra appoggiare sempre di più la riservatezza e discrezione della Famiglia Reale.

