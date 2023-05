Harry e Meghan, l'incidente è un giallo. Polizia nega tutto, spunta un video sul web: «Hanno mentito». Cosa sappiamo

di Redazione Web

Harry e Meghan Markle sono di nuovo al centro dell’attenzione mediatica e, questa volta, purtroppo, non per il gossip che li lega a Buckingham Palace. I Duchi di Sussex, infatti, nelle scorse ore sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a New York: si trovavano nella Grande Mela per la premiazione di Meghan ai Woman Vision Awards. Gli amici della coppia tranquillizzano i fan sulle loro condizioni di salute ma descrivono i due come «scossi e provati». Intanto, la polizia di New York nega tutto.

Harry e Meghan, incidente d'auto a New York: fuggivano dai paparazzi come Lady Diana

Harry e Meghan Markle, vita da star in California tra look costosi e cene di lusso

Come stanno Harry e Meghan

Harry e Meghan sono stati protagonisti di un incidente d’auto che si sarebbe potuto trasformare in una tragedia. I Duchi, infatti, erano inseguiti dai paparazzi che per più di due ore (secondo quanto riporta il portavoce del principe Harry), non hanno fatto altro che tampinare la coppia, provocando molteplici collisioni che hanno coinvolto altre auto, pedoni e due agenti della polizia di New York. Poco fa, su Twitter, è stato riportato un messaggio da una fonte vicina ad Harry e Meghan che ha scritto: «I Duchi sono scossi e provati. La loro sicurezza ha fatto di tutto per fermare i paparazzi ma non ci è riuscita. Gli ufficiali di polizia hanno anche cercato di fermare i fotografi che però hanno ignorato gli avvertimenti».

HAHAHAHA This video proves Meghan and Harry LIED!



The two police cars turned right at the traffic lights, their taxi went straight on! They literally staged the whole thing and the NYPD were NOT escorting them.



pic.twitter.com/d2SEqlq1Qs — Prince & Princess of Wales  (@TribesBritannia) May 17, 2023

New York police say paparazzi made Prince Harry and Meghan's transport "challenging" but no reported collisions, injuries or arrests https://t.co/zU8qgF38Wm — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 17, 2023

La versione della polizia

Nel frattempo, la BBC su Twitter ha riportato la versione della polizia di New York che sostiene: «I paparazzi hanno reso il viaggio di Harry e Meghan molto difficile ma non ci sono state collisioni, feriti o arresti».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA