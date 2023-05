Harry e Meghan, incidente d'auto «quasi catastrofico» a New York: fuggivano dai paparazzi come Lady Diana

di Redazione Web

Paura per il principe Harry e Meghan Markle. Gli ormai ex membri della famiglia reale inglese sarebbero stati coinvolti in un brutto incidente d'auto a New York: la dinamica è inquietante, perché lo schianto sarebbe avvenuto, afferma SkyTg24, mentre erano inseguiti dai paparazzi. Una dinamica che ricorda dunque sinistramente la morte della mamma di Harry, Lady Diana, che morì in un incidente d'auto a Parigi proprio fuggendo dai fotografi.

Incidente d'auto per Harry e Meghan Markle

Harry e Meghan sono stati coinvolti in un «inseguimento» in auto «quasi catastrofico» da parte di paparazzi a New York, riporta The Independent. L'incidente, ha riferito il portavoce di Harry all'agenzia Reuters, è avvenuto dopo che i duchi avevano partecipato a una cerimonia di premiazione.



L'inseguimento da parte dei paparazzi sarebbe durato oltre due ore e avrebbe seminato il panico tra gli automobilisti, con diversi incidenti sfiorati che hanno coinvolto tra gli altri due agenti di polizia.

