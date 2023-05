Regina Elisabetta, lo scontro con il regista poco prima della sua morte: spunta un dettaglio mai svelato prima

In tanti ricordano lo sketch girato dalla regina Elisabetta II come parte delle celebrazioni del Giubileo di platino nel 2022, pochi mesi prima della sua morte. Durante lo spettacolo, Paddington Bear e la regina condividono il loro amore per i panini alla marmellata e, soltanto oggi, emergono nuovi dettagli su quel singolare episodio.

Regina Elisabetta, lo scontro con il regista dello sketch

Pare infatti che la sovrana abbia affrontato il regista durante le riprese dello sketch con Paddington.

L'attore Simon Farnaby, che interpretava un cameriere nel film, ha espresso la sua sorpresa per la determinazione della regina e ha elogiato il regista per aver ottenuto una tale performance da parte sua.

Nonostante i suoi problemi di salute, Elisabetta era determinata a dedicare tutto il tempo necessario per il successo dello sketch.

