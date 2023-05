Principe Andrea sfrattato da re Carlo, lo scontro tra fratelli agita la Royal Family: «Lui si rifiuta, ma la casa andrà a William»

Il principe Andrea, che vive nella Royal Lodge, si starebbe rifiutando di abbandonare la villa nonostante l'avviso di sfratto, a causa della decisione del re di destinare la proprietà alla famiglia di William e Kate. Secondo alcune fonti, il re avrebbe chiesto ad Andrea di trasferirsi a Frogmore Cottage, l'ex casa del principe Harry e di Meghan Markle.

Re Carlo e Andrea, tensione alle stelle: il duca di York rifiuta di lasciare la mega villa (con 30 stanze) destinata a William e Kate

Dopo aver perso il sussidio annuale di 250.000 sterline per decisione di sua madre, la defunta regina Elisabetta II, Andrea non potrebbe più permettersi di mantenere la proprietà. Tuttavia, il principe si starebbe rifiutando di muoversi dall'edificio. Gli amici della famiglia reale hanno indicato il bambino in arrivo di Eugenie come motivo di preoccupazione per Andrea e Sarah Ferguson, poiché la coppia di nonni si aspetta di ospitare il nuovo nipotino proprio a Royal Lodge quest'estate.



