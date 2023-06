Guerra Ucraina, Draghi: «Brutale invasione russa, Kiev deve vincere o per l'Ue sarà un colpo fatale»

Guerra, gli aggiornamenti in tempo reale. L'Ucraina deve vincere la guerra o per l'Ue sarà «un colpo fatale», secondo Mario Draghi. L'ex premier aggiunge che l'invasione russa è stata «un passo premeditato» di Putin. Morti e inondazioni per l'onda di piena del fiume Dnipro, che dalla diga distrutta di Nova Khakovka è arrivata nel Mar Nero portando con sé anche un'enorme chiazza di petrolio. Allagata anche la casa-museo della pittrice Raiko. Meloni riceve oggi il presidente uzbeko Mirziyoyev.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 07:19

