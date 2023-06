Ucraina, bambina di 9 anni uccisa da un missile mentre correva verso il rifugio. Il nonno piange e veglia il cadavere

C'è una foto che ha fatto il giro del web e che dimostra tutta la disperazione e la distruzione che sta causando la guerra in Ucraina. L'immagine ritrae un anziano seduto per strada a Kiev, con lo sguardo disperatamente rivolto in basso, verso la coperta di stagnola che cela il corpo senza vita di sua nipote, adagiato accanto ad un muro scrostato: la bambina di 9 anni è stata uccisa da un missile russo insieme a sua madre nell'attacco russo che la scorsa notte ha colpito la capitale ucraina.

Vaticano, uomo nudo sull'altare maggiore della basilica di San Pietro

La bambina è morta mentre scappava verso un rifugio che era chiuso

La bambina è morta mentre scappava verso il rifugio per mettersi al sicuro dalle bombe e dai missili che avevano preso di mira il complesso di palazzi in cui lei abitava. Dai primi rilievi infatti sembra che il rifugio all'interno del quale la famiglia si sarebbe dovuta riparare, sia rimasto chiuso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Giugno 2023, 07:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA