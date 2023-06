Ucraina, schiaffo di Putin al Papa: lo zar non incontrerà il cardinal Zuppi

Una missione di pace che nasce già zoppa: è quella del cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei, che compirà una visita a Kiev, oggi e domani, come inviato di papa Francesco. Lo annuncia la Santa Sede spiegando che «si tratta di un'iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le Autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace». Ma a rendere tutta in salita la strada verso la pace della missione voluta dal Papa ci ha pensato Vladimir Putin, che ha dichiartato che non incontrerà il cardinal Zuppi.

Vaticano: cardinal Zuppi oggi e domani a Kiev

«Con riferimento a quanto comunicato in precedenza dalla Santa Sede, si dà notizia che nei giorni 5-6 giugno 2023, il Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, compirà una visita a Kyiv quale Inviato del Santo Padre Francesco - riferisce stamane un comunicato della Santa Sede -. Si tratta di una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le Autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni».