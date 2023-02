Preside dell'Epsom College trovata morta in casa con la figlia di 7 anni e il marito: è stato omicidio-suicidio

Il Regno Unito scosso da un tragico caso di omicidio-suicidio. La famiglia distrutta è quella di Emma Pattison, la 45enne preside dell'Epsom College, una delle più prestigiose scuole private inglesi. La donna e sua figlia di 7 anni, Lettie, sono state trovate in casa senza vita, insieme al marito George. Secondo la polizia, quest'ultimo sarebbe l'autore della strage. I corpi sono stati ritrovati nella loro casa adiacente alla scuola, nella notte tra sabato e domenica.

Malore improvviso, Giulia Mascheroni morta a 18 anni: stroncata da un aneurisma cerebrale

Malore davanti a moglie e figlia, Christian morto d'infarto a 35 anni: polemica per il ritardo dei soccorsi

La vicenda

Ad avvertire la polizia è stato un collaboratore scolastico, che vive nelle vicinanze e che ha sentito dei colpi d'arma da fuoco provenire dalla casa dei Pattison. George Pattison avrebbe sparato alle due vittime e poi si sarebbe tolto la vita con un colpo alla tempia. La polizia sta indagando sui motivi che avrebbero spinto il presunto omicida a uccidere la moglie e la figlia. Secondo il Times di Londra, la donna nelle ore precedenti all'omicidio aveva contattato un parente stretto dicendosi preoccupata del comportamento del compagno.

Scuola sotto choc

Chi conosceva la coppia, descrive il marito un tipo tranquillo, che parlava poco, ma che amava le belle macchine. Due giorni prima dell'omicidio, l'uomo era stato contattato dalla polizia per il rinnovo telefonico del porto d'armi, riferisce l'Independent. Una pratica comune per chi si trasferisce. Erano una famiglia benestante e si erano spostati da poco. La casa precedente l'avevano venduta a 1 milione e mezzo di sterline. La donna era conosciuta per il suo ruolo di preside nel presitigioso Epson College, la cui iscrizione costa 42mila sterline l'anno. Gli studenti e i professori sono scioccati per l'accaduto. La scuola potrebbe rimanere chiusa nei prossimi giorni, anche per favorire le indagini della polizia.

BREAKING | Emma Pattison’s husband contacted police over gun licence days before deaths https://t.co/QIAyAo7cUl — The Independent (@Independent) February 7, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA