Malore improvviso, Giulia Mascheroni morta a 18 anni: stroncata da un aneurisma cerebrale

Morta a 18 anni per un aneurisma cerebrale. Giulia è deceduta nei giorni scorsi a Rivoltella, frazione di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. A dare la notizia è stata la famiglia, sotto choc per la tragedia improvvisa. «Ci ha lasciato la nostra adorata Giulia», hanno scritto.

Cosa è successo

La 18enne si è sentita male mentre si trovava a casa. All'improvviso ha perso i sensi ed è morta in poco tempo. L'elisoccorso l'ha trasferita d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia, ma non è servito a salvarle la vita. L'autopsia ha rivelato che si è trattato di aneurisma, ossia la dilatazione di un'arteria cerebrale. L'aneurisma è causa di ictus (circa 200mila casi l'anno), la terza causa di morte in Italia dopo gli infarti e le malattie cardiovascolari, e i tumori (solo nel 2020 e nel 2021 la prima causa di morte fu il Covid).

