Si finge cartomante su TikTok e chiede un video hot alla cliente, poi la minaccia di divulgarlo per farsi pagare

Si fingeva cartomante su TikTok e WhatsApp adescando clienti. Dopo essersi fatto pagare la "prestazione", passava alle minacce per estorcere altro denaro. A fermarlo è stata una cliente, che disperata per il tentativo di estorsione si è rivolta ai carabinieri.

Malore improvviso, Giulia Mascheroni morta a 18 anni: stroncata da un aneurisma cerebrale

Santoriello, il pm dell'inchiesta Prisma: «Odio la Juventus, sono tifosissimo del Napoli». Bufera dopo le frasi choc

Il video hot e la minaccia

L'uomo, un disoccupato 58enne di Chiavari (Genova) già noto alle forse dell'ordine, nel luglio del 2022 ha raggirato una donna di Quartu, chiedendole un video nel quale si mostrava nuda, minacciandola di utilizzare la magia occulta se non lo avesse accontantato. Una volta ricevuto il filmato, l'uomo ha chiesto alla vittima 1.100 euro per non divulgarlo sui social. La signora aveva già pagato 260 euro al cartomante, che non contento aveva provato a farsi consegnare più denaro. Messa alle strette, la donna si è rivolta ai carabinieri. L’uomo è stato denunciato per tentata estorsione e truffa.

Stuprata in un locale a Capodanno dove lavorava come cameriera: arrestato un collega 37enne https://t.co/MRHdlR4PN2 — Leggo (@leggoit) February 7, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA