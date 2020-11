Elezioni Usa 2020, Trump contro Biden: i risultati in diretta. Seggi aperti in tutti gli stati: chi sarà il nuovo presidente?

Elezioni Usa 2020, i risultati in diretta: Trump contro Biden. I verdetti stato per stato: chi sarà il nuovo presidente? Ci siamo. E' il grande giorno. Oggi sarà scelto il nuovo presidente degli Stati Uniti. Alla Casa Bianca sarà confermato Trump oppure entrerà il democratico Biden, già vice di Obama. Una notte elettorale che non ha paragoni al mondo, che Leggo.it seguirà per tutta la notte. Una lunga maratona elettorale che ruoterà intorno agli esiti del voto dei singoli stati. E saranno proprio gli stati chiave, i cosiddetti swing state a determinare il futuro presidente.

Infatti, gli Stati Uniti hanno un particolare sistema elettorale i cittadini nell'Election Day votano i cosiddetti 'grandi elettori', quelli che poi il mese successivo saranno chiamati all'elezione vera e propria del presidente e del vicepresidente. C'è un numero da tenere d'occhio: chi arriva a 270 'grandi elettori', vale a dire la metà più uno, diviene presidente. Da tenere d'occhio soprattutto, quindi, questi stati: Florida, Ohio, Florida, Maine, Pennsylvania, New Hampshire. Da queste sfide uscirà il nuovo Presidente degli Stati Uniti.

LA DIRETTA

23.22 Per il 34% degli elettori americani l'economia è il tema più importante alle elezioni, seguito con il 21% dalle disuguaglianze razziali. Il coronavirus è solo terzo con il 18%. È quanto emerge da un sondaggio della Cnn.

23.15 Il governatore uscente del Vermont Phil Scott ha detto ai giornalisti fuori dal seggio di aver votato per Joe Biden. Repubblicano in corsa per la rielezione, Scott è finora l'unico politico del Gop con il nome sulla scheda che fa sapere ufficialmente di aver scelto il candidato democratico come prossimo presidente degli Stati Uniti. Un altro governatore repubblicano uscente, Charlie Baker del Massachusetts, ha rivelato oggi di aver votato scheda bianca.

23.10 - I risultati elettorali del North Carolina, uno degli swing State cruciali, saranno ritardati di almeno un'ora perché alcuni seggi hanno aperto in ritardo per problemi tecnici. Lo ha deciso il North Carolina State Board of Elections. I risultati erano attesi intorno all'1.30 ora italiana.

22.45 - Kamala Harris in viaggio verso Wilmington, in Delaware, dove abita Joe Biden e dove attenderà i risultati elettorali. La candidata alla vicepresidenza di Joe Biden, vola in Delaware dopo aver fatto campagna elettorale in Michigan, lo stato che Donald Trump ha strappato ai democratici nel 2016.

22.30 - Gli elettori americani, che non hanno votato per posta, stanno andando alle urne. Donald Trump, il presidente repubblicano uscente si trova nella Casa Bianca a Washington. Il rivale democratico Joe Biden ha iniziato l'Election day visitando la tomba del figlio.

