Elezioni Usa 2020, Trump vs Biden. Telefonate automatiche e messaggini per bombardare gli elettori e metterli in guardia: ai seggi c'è fila, non andate a votare. Il fenomeno è diffuso in tutti gli Stati Uniti, dove milioni di americani si sono riversati ai seggi per votare. L'origine delle telefonate e dei messaggini non è chiara ma, secondo indiscrezioni, l'Fbi avverte avviato un'indagine.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 22:09

