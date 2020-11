Trump dalla Casa Bianca: «È una frode, abbiamo vinto noi. Ci rivolgeremo alla Corte Suprema». Staff Biden: «Pronti a contestare»

«È una frode, noi abbiamo vinto le elezioni, ci rivolgeremo alla Corte Suprema». Donald Trump attacca dalla East Room della Casa Bianca al termine di un infinito Election Day che non ha ancora decretato un vincitore tra lui e lo sfidante democratico Joe Biden. «Questa è senza dubbio la conferenza stampa all'ora più tarda che abbia mai fatto, ringrazio il popolo americano per il sostegno e un gruppo di persone molto cattive sta cercando di rubare e cercano di buttare ombre».

Leggi anche > Biden anticipa Trump e parla alla nazione: «Non sarò io a dire chi ha vinto le elezioni e non può farlo neanche Trump»

«I risultati di stasera sono stati fenomenali - ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti - «Eravamo pronti a celebrare un grande successo ma la nostra vittoria è stata improvvisamente sospesa. Abbiamo vinto in Stati in cui non ci aspettavamo di vincere in queste dimensioni come in Florida. È chiaro che abbiamo vinto in Georgia, in North Carolina. Non ci possono raggiungere».

«Anche in Arizona abbiamo ottenuto tantissimi voti - ha insistito Trump - qualcuno ha detto che ha vinto il mio avversario, è possibile sì ma c'è una possibilità di vincere anche lì. Ma soprattutto stiamo vincendo in Pennsylvania con una valanga di voti, abbiamo un vantaggio di 650mila voti, non è un testa a testa. Stiamo vincendo in Michigan e nel Wisconsin. Abbiamo avuto un'ottima serata e allora cosa succede con le elezioni? Ve lo dico io, sanno che non potevano vincere e allora hanno detto "andiamo in tribunale" con i voti per posta. È una frode, noi abbiamo vinto le elezioni, ci rivolgeremo alla Corte Suprema».

I LEGALI DI BIDEN «Se il presidente deciderà di dar seguito alla sua minaccia, abbiamo squadre legali pronte a resistere al suo tentativo». Lo afferma la campagna di Joe Biden riferendosi alle dichiarazioni di Donald Trump che ha minacciato di rivolgersi alla Corte Suprema per fermare il conteggio dei voti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA