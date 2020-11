Biden anticipa Trump e parla alla nazione: «Non sarò io a dire chi ha vinto le elezioni e non può farlo neanche Trump»

Joe Biden parla alla nazione e anticipa Donald Trump. Il candidato democratrico è il primo a commentare l'election day americano. Un discorso dal palco allestito a Wilmington, nel Delaware. Biden ha esortato gli americani ad aspettare con pazienza che vengano conteggiati tutti i voti per avere il vincitore delle elezioni.

«La vostra pazienza sarà apprezzata, sapevamo che sarebbe stata lunga - ha dichiarato Biden - Ci sentiamo fortunati e ci sentiamo bene. Sono qui per dirvi che questa sera siamo arrivati in un momento cruciale delle elezioni. Dobbiamo portare pazienza fino a che il contegio sarà terminato».

«Però siamo positivi - ha aggiunto il candidato democratico - abbiamo vinto in Arizona e siamo ancora in ballo per la Georgia. Siamo felici anche per il Michighan e il Wisconsin. Vinceremo anche in Pennsylvania. Non sarò io a dire chi ha vinto le elezioni e non può farlo neanche Trump, possono farlo solo gli americani»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 07:01

