Donna uccisa e abbandonata in strada: nessuno la conosce. La tiktoker: «La polizia ha il mio Dna per risolvere il cold case del 1986»

Ha fatto il test del Dna e la polizia l'ha collegata a un omicidio irrisolto del 1986. Una storia che ha del surreale e che ha lasciato pietrificata Jacqueline Vadurro. La tiktoker sul social cinese ha raccontato di aver trascorso «le 48 ore più strane della (sua) vita» a causa di una chiamata ricevuta dalle forze dell'ordine.

Ai clienti di 23andMe, la società statunitense a cui si è rivolta la tiktoker, viene solitamente chiesto di fornire un campione di saliva che viene poi spedito in laboratorio per effettuare il test del Dna. Le forze dell'ordine spesso entrano in possesso dei risultati per facilitare le indagini in corso. Questo è il motivo per cui la polizia ha contattato Jacqueline Vadurro.

La giovane donna ha riportato la vicenda su TikTok raccontando di aver ricevuto una chiamata da un numero sconosciuto: «Era un detective della omicidi che mi ha riferito che il mio Dna potrebbe avere una possibile corrispondenza con un caso irrisolto del 1986 di una "Jane Doe"».

«Il detective mi ha detto che la vittima è stata colpita, uccisa e abbandonata sulla strada nella zona rurale di San Diego. Non hanno mai risolto il caso e nessuno ne ha denunciato la scomparsa, non sanno chi sia e ora pensano che io possa essere un suo familiare per via del mio Dna».

«Non ho idea di chi sia, gli investigatori pensano che si tratti di una figlia illegittima e ora hanno chiesto anche il Dna di mia mamma per controllare se la vittima appartiene alla sua famiglia o a quella di mio papà», ha raccontato la tiktoker spiegando in un successivo video che, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, la vittima apparteneva alla famiglia materna di Jacqueline e stanno ora cercando di costruire un albero genealogico per identificarli.

