Peggy è il "cane più brutto della Gran Bretagna". La padrona: «La amiamo alla follia, non la cambieremmo con nessuno»

Si chiama Peggy il «cane più brutto della Gran Bretagna». Il "premio" assegnato ogni anno, nel 2023 è andato a una meticcia di 5 anni, simile a un carlino. Segni distintivi, una lingua lunga che le pende dalla bocca e un pelo poco folto che dà un effetto "cane spelacchiato".

«Non la cambieremmo con nessuno»

Il premio viene assegnato ogni anno dal sito ParrotPrint.com. La competizione nel Regno Unito è molto ambita. Dopo la vittoria, Peggy è stata invitata in 3 show televisivi. Ma nonostante un aspetto particolare, i suoi padroni non la cambierebbero per nulla al mondo. «L'abbiamo amata nell'istante in cui abbiamo posato gli occhi su di lei - dice Holly - con i suoi grandi occhi castani, il piccolo ciuffo di capelli bianchi e la lingua che penzolava da un lato. Mi è dispiaciuto per lei. Spero che incoraggi le persone a trascurare le piccole stranezze di quei cani lasciati sullo scaffale», ha detto.

Il senso profondo della competizione sta proprio qua. È un messaggio a chi sceglie di adottare il cane perfetto, lasciando senza una famiglia quelli che esternamente a primo impatto non piacciono. «Dal momento in cui Peggy è arrivata, è stata amata da tutta la nostra famiglia. È cresciuta insieme ai nostri due ragazzi ed è il cane più affettuoso, rilassato e gentile che potremmo mai desiderare», ha concluso. Peggy ha vinto una sessione di coccole e trattamenti di bellezza presso un'esclusiva spa per cani, insieme a una sessione fotografica e un ritratto su tela incorniciato.

