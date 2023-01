Cane picchiato e lasciato appeso nel vuoto: coppia denunciata grazie al video di una vicina di casa

Una coppia di Bellaria Igea Marina, nel Riminese, è stata accusata di maltrattamento di animali per aver sottoposto il proprio cane, un maltese, a una seria di violenze poi riprese in video.

il cagnolino sarebbe stato preso per le orecchie

A denunciare marito e moglie sarebbe stata una vicina di casa che, impietosita dalle vessazioni imposte alla povera bestiola, ha filmato tutto con il proprio smartphone per poi denunciare i proprietari alla Municipale. Nei video si vedrebbe l'uomo, un 46enne di origini albanesi, alzare le mani sul maltese colpendolo più volte. In altre occasioni il cagnolino sarebbe stato preso per le orecchie e lasciato penzolare nel vuoto oltre alla ringhiera del terrazzo dell'abitazione della coppia. Nella denuncia, inoltre, la vicina ha raccontato di aver visto anche in passato maltrattamenti analoghi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA