«La mia amica mi ha chiesto 10mila euro per farle da damigella al matrimonio»: a cosa servivano

Era stata scelta dalla sua amica per farle da damigella d'onore nel giorno del matrimonio, ma l'entusiasmo per il ruolo di primo piano è presto sfumato alla richiesta di una quota pari a quasi diecimila euro per partecipare alle nozze. Ed è così che ha deciso di declinare gentilmente l'invito.

La quota damigella

La storia è stata raccontata da Grace, una ragazza australiana, allo show Smallzy's Surgery in cui il tema erano i drammi legati all'amicizia. La damigella mancata ha spiegato che il suo particolare trauma è stato di tipo finanziario. «Il dramma nuziale era che si trattava di un pacchetto da $ 10.000 da spendere per il matrimonio». Il conduttore del programma è rimasto sbalordito dalla cifra, e ha chiesto a Grace di spiegargli a cosa sarebbero serviti quei soldi. A quanto pare, la grossa somma chiesta a ogni damigella sarebbe servita per l'addio al nubilato, una vacanza alle terme prima delle nozze, e per il giorno stesso del matrimonio. Grace ha specificato ulteriormente i costi: «C'era un addio al nubilato da $ 250 a testa con sua madre e tutte le sue zie, c'era una festa di addio al nubilato da $ 500, c'era una vacanza pre-matrimonio da preparare e un fine settimana alla spa.

L'amicizia nata al liceo privato

Grace ha poi continuato spiegando che era amica della sposa da quando frequentavano insieme un liceo privato, specificando, però, che lei usufruiva di una borsa di studio: «Ho comprato da sola la mia macchina, mentre lei si pavoneggiava nella Mercedes del padre». «Davvero non mi aspettavo un invito, figuriamoci un invito da damigella d'onore». Quando la richiesta è arrivata, Grace ha pensato che la motivazione fosse nel fatto che la sua ex compagna di scuola non avesse molte altre amiche a cui chiedere, e avrebbe accettato volentieri se non fosse stato per il costoso dettaglio.

