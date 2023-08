Abito da sposa nero, la reazione della mamma alla scelta poco tradizionale della figlia. «È questo il punto»

di Redazione web

Per la maggior parte delle persone, pensare a un abito da sposa significa immaginare un vestito dal taglio e il modello variabile, ma che mette d'accordo (quasi) tutti sul colore: bianco (e le sue tonalità). Ma le cose stanno cambiando, e aumentano le spose che per il giorno del matrimonio scelgono un look meno tradizionale, optando per un rosso audace, un verde brillante o persino il nero. Come sanno molte spose, una scelta poco convenzionale le esporrà al giudizio dei parenti più tradizionalisti, a partire dalle mamme. Ed è proprio un caso del genere che ha raccontato una consulente di un negozio di abiti da sposa, che ha condiviso su TikTok lo scambio avvenuto tra madre e figlia dopo la scelta della ragazza: un abito nero come la pece.

L'abito da sposa nero

In un video TikTok , la consulente di abiti da sposa, che si fa chiamare @ivorybridalco, ha imitato la scena che aveva visto svolgersi all'Ivory Bridal Co, un negozio di abiti da sposa di Minneapolis, negli Stati Uniti. Si è messa prima nei panni della sposa, scegliendo un abito lungo abito di pizzo nero, e aggiunto la didascalia: «Quando la sposa dice che vuole un abito da sposa nero». Poi è passata alla parte della mamma, che disapprova e sceglie un abito bianco.

I commenti

Nei commenti al video, molti hanno adorato la scelta di un abito nero. Una persona ha approvato: «Adoro l'idea degli abiti da sposa neri!!! E la festa nuziale vestita di bianco». Un altro ha applaudito: «Gli abiti da sposa neri sono belli ed eleganti quanto gli abiti bianchi». Un terzo ha osservato: «Voglio fare un matrimonio di Halloween. Abito nero, in ottobre, e gli ospiti sono incoraggiati a venire in costume!!». Esprimendo i propri rimpianti personali, una quarta persona, che senza dubbio poteva relazionarsi fin troppo bene con la situazione recitata, si è lamentata: «Volevo così tanto un vestito nero, ma la mia famiglia mi ha molestato finché non ho ceduto. Odio le foto del mio matrimonio perché non mi piace affatto vestirmi di bianco».

