Crociera choc, nave nella tempesta e 150 feriti: «C'erano onde alte nove metri, volava tutto: pensavo di morire»

Tanta paura a bordo della nave da crociera Spirit of Discovery colpita da una violenta tempesta mentre attraversava il Golfo di Biscaglia, tra la Francia e la Spagna, e onde alte 9 metri che colpivano le fineste delle cabine esterne. La nave ha lasciato la Gran Bretagna il 24 ottobre per una crociera di due settimane, ma sabato scorso, il comandante ha deciso di non ultimare gli ultimi giorni e tornare nel Regno Unito per evitare la tempesta imminente.

Onde enormi

Ma mentre navigavano attraverso il Golfo di Biscaglia, i venti impetuosi e le acque agitate hanno raggiunto la nave, al punto che è stato attivato il sistema automatico di sicurezza della nave. Richard Reynolds, 60 anni, che era a bordo con sua moglie e i genitori anziani, ha descritto la traversata come una delle esperienze più traumatiche che abbia mai vissuto e scattato alcune foto, poi postate sui social.

Passeggeri sdraiati

Sua madre, 84 anni, è rimasta ferita quando la nave si è inclinata ed è stata spinta a terra, mentre lui e gli altri sono stati costretti a rimanere nelle loro cabine, dove i passeggeri hanno scritto messaggi d'addio ai familiari sui loro telefoni e indossato giubbotti di salvataggio ininterrottamente per due giorni, nel caso in cui la nave si capovolgesse.

Esperienza traumatica

Ha dichiarato: «L'intera esperienza è stata terribile.

Tanti feriti

Le onde hanno provocato il movimento incontrollato della nave, e quindi il ferimento di circa 150 persone, su un totale di quasi 980 passeggeri. L'equipaggio aveva inizialmente pianificato di attraccare al porto di La Coruna nel nord-ovest della Spagna, ma mentre erano in viaggio, sono stati informati che il porto era stato chiuso a causa del cattivo tempo, costringendoli a continuare verso nord e attraversare il Golfo di Biscaglia sulla strada per il Regno Unito. "Tre giorni prima che la tempesta arrivasse ci è stato detto che stavamo cercando di anticiparla. Tutto ciò di cui si preoccupavano era far tornare la nave in tempo per la prossima crociera”.

