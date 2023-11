Incidente a Matera, autobus finisce fuori strada: ferite 15 persone, una è grave

di Redazione web

Nel pomeriggio grave incidente stradale a Montescaglioso in provincia di Matera, che ha visto un autobus di linea delle Ferrovie Appulo Lucane finire fuori strada per cause tutt'ora da accertare. A bordo c'erano circa 50 occupanti, soprattutto studenti che tornavano dalla città dei Sassi dove frequentano gli istituti scolastici secondari di secondo grado. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.

I feriti

Il ferito più grave, in condizioni preoccupanti, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Nello stesso presidio ospedaliero sono stati trasportati in ambulanza altri 14 contusi. Altri ancora hanno raggiunto l'ospedale con mezzi propri. La strada è momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso.

Le parole del sindaco

«Nella sfortuna dell'incidente, è andata bene. Il bilancio poteva essere tragico»: lo ha detto all'ANSA il sindaco di Montescaglioso (Matera), Vincenzo Zito, che si è recato sul posto dell'incidente che nel pomeriggio ha coinvolto un autobus che stava riportando nella città alcuni studenti che frequentano le superiori a Matera. «Un'altra fortuna - ha aggiunto il sindaco - è stata che subito dopo l'incidente, sono passati un medico e alcuni infermieri che stavano rientrando a Montescaglioso e che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti».

