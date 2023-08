Crociera, il costo delle bevande (per 6 giorni) è di 1700 euro. La tiktoker: «Ecco come abbiamo risparmiato con i pacchetti»

di Redazione web

Il caro prezzi sembra ormai essere diventato un trend anche sui social. La tiktoker Nuria Calvo, spagnola che vive in Florida (Stati Uniti) e che ha quasi un milione di follower sul social network, ha raccontato in un video quanto ha pagato per le bevande gustate in crociera.

Il racconto

«Abbiamo comprato un "pacchetto" di bevande, a testa, per sei giorni di crociera», spiega la popolare creatrice di contenuti. L'offerta è una sorta di formula all-inclusive, dal costo di 40 dollari a persona. Nuria ha mostrato come la somma di tutte le bibite, comprate singolarmente, ammonterebbe a 1.700 euro (circa 1800 dollari, ndr.). «Ne vale la pena, sì, e molto» spiega l'influencer con il ragazzo: «Fa molto caldo, ci sono molti caffè, si suda molto, si eliminano molte tossine e quindi bisogna recuperare», dicono lui e i suoi compagni.

