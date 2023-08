La vita extralusso della «casalinga a tempo pieno», vacanze tra Mykonos e Saint Tropez: «Essere favolosi è un lavoro»

di Redazione web

Se hai immaginato la vita della casalinga fatta di faccende domestiche e cura della casa e dei figli, forse ti sei sbagliato. La vita della casalinga può essere anche molto più interessante e ricca di sfarzo e lusso. Lo ha dimostrato Pernille Af che sui social si mostra come una "casalinga a tempo pieno" i cui impegni però, sono ben lontani dal nostro immaginario. Scopriamo insieme perché.

Viaggi e lusso

L'influencer ha condiviso sui social alcuni scatti delle sue vacanze tra Saint Tropez e Mykonos. Dalle foto si mostra spesso sola, di un marito neanche l'ombra, però sostiene che la vita da casalinga è un lavoro a tempo pieno.

Il 'bello' di essere una casalinga

Tra sfarzi, borse e abiti griffati e luoghi di lusso, Perille non è proprio il prototipo di casalinga che ci si immagina di incontrare tutti i giorni. Ma il suo stile di vita ha iniziato a creare non poche frazioni e polemiche tra i suoi fan. In molti, infatti, le hanno fatto notare che è la sua vita è completamente materialistica.

«Chissà a chi devi la tua fortuna, non hai mai lavorato in vita tua», le ha scritto un utente.

Lei di tutta risposta ha condiviso un video in cui scrive: «Essere favolosi è un lavoro a tempo pieno».

