Volo da incubo, cornetto sbagliato alla influencer celiaca. Il video in diretta dal bagno: «Ho passato un'ora a vomitare»

Terribile esperienza in volo per una passeggera celiaca che ha accusato la compagnia aerea di averle dato un cornetto non senza glutine, provocandole almeno un'ora di vomito continuo e disagi per tutta la durata del viaggio (15 ore, da Dubai a Los Angeles): «Il peggior volo della mia vita», ha affermato in un video pubblicato su TikTok direttamente dalla toilette dell'aereo della Emirates.

Cornetto sbagliato alla influencer celiaca

Chloë Chapdelaine, una influencer specializzata in viaggi di 25 anni, ha spiegato come a un'ora dalla partenza del volo, lo scorso 5 giugno, le fosse stato servito un vassoio con la scritta "gluten free". Affamata, ha cominciato a mangiare il croissant che le avevano portato, convinta che fosse compatibile con la sua celiachia. Arrivata a metà, però, le è sorto un dubbio: sembrava troppo buono per essere senza glutine, così ha deciso di verificare con l'assistente di volo. L'hostess ha confermato il suo sospetto, e poco dopo anche il corpo ha reagito di conseguenza. Dopo aver passato un'ora a vomitare, Chloë ha detto di aver trascorso il resto del volo sentendosi nauseata da forti crampi allo stomaco e in preda alla diarrea. Afferma anche di aver sofferto di prurito alla pelle e che si è trovata ad affrontare le "ripercussioni mentali" di quanto accaduto per due settimane, tra cui annebbiamento del cervello e sensazione di depressione. A seguito della sua reazione allergica, la creator ha condiviso una clip su Tiktok per mostrare quanto gravi possano essere su di lei gli effetti del consumo di glutine, che non mangiava da quasi nove anni, quando le è stata diagnosticata la celiachia.

La risposta di Emirates

Dopo aver pubblicato il video, Emirates ha risposto dicendo che la compagnia aerea stava esaminando il suo reclamo.

