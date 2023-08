Coppia di turisti perde la nave da crociera a Bari: «Capitano, ci aspetti». I commenti su TikTok senza scrupoli

di Redazione web

«Capitano, ci aspetti per favore». Coppia di turisti perde la nave da crociera a Bari. I due iniziano a urlare dal porto della città pugliese. «Se volete, potete», grida lei. Il riferimento è alla possibilità del numero 1 del transatlantico di poter fermare il viaggio in qualsiasi occasione. Ma, come si vede nel video diffuso da Welcome to favelas, la passerella è già stata tolta.

Il video

Il filmato è stato diffuso da diversi utenti e registrato da chi era sulla crociera, che si è divertito a riprendere la scena chiedendosi cosa volessero dire quelle suppliche rivolte al capitano. Della coppia, ad agitarsi di più il marito: che salta sulle panchine e prova a bloccare la partenza. In camicia e bermuda (e con le borse) le prova tutte. Ma non sembra che sia riuscito a fermare la nave.

I commenti

"Capisco che la colpa è dei signori, purtroppo se fai lo fai una volta poi lo pretendono tutti. La crociera ha degli orari e vanno rispettati. Però, ragazzi, mettiamoci nei loro panni! Saremmo stati disperati tutti! Valigie, soldi, crociera pagata, e poi resti a terra". E ancora, scrive un altro utente: "Se la nave era ancora ferma, con tutte le argomentazioni che volete, potevano ancora farli salire. Sono comunque due persone che hanno pagato una vacanza che vedono svanire solo per qualche minuti di ritardo che può succedere a tutti. Dai".

