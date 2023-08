Albania, quanto costa la vacanza? A Valona 175 euro a settimana (contro 564 a Milano Marittima): le differenze con l'Italia

di Redazione web

In Italia i servizi turistici costano fino al 248% in più rispetto alle località balneari dell'Albania. Lo afferma Consumerismo No Profit, che ha messo oggi a confronto prezzi e tariffe delle principali mete balneari albanesi con quelle del nostro Paese.

Quanto costa il Ferragosto al Twiga: «Tenda a 600 euro». E allo stato? 17mila euro l'anno

Santanché e il 'buon Ferragosto': «Ma auguri di che?», «Beata te che puoi permetterti le vacanze»

Il pernottamento

«Per dormire 7 notti in una delle località di mare più note dell'Albania, dal 21 al 28 agosto in camera doppia, la spesa minima parte dai 175 euro a Valona fino ad arrivare ai 420 euro di Qeparo. - analizza Consumerismo - Se si scelgono strutture esclusive o di lusso, il costo massimo raggiunge i 5.653 euro a Valona, e si attesta sui 2.300 euro nelle altre mete albanesi. Numeri molti diversi in Italia: nella stessa settimana un soggiorno parte da un minimo di 564 euro a Milano Marittima, 735 euro a San Vito Lo Capo e 889 euro a Villasimius, ma può arrivare, sempre se si scelgono strutture esclusive, a 17.378 euro a Viareggio e oltre 15mila euro a Milano Marittima».

Gli stabilimenti balneari

«Gli stabilimenti balneari in Italia costano in media il 162% in più rispetto alle coste albanesi» e l' Albania risulta più conveniente anche sul fronte della ristorazione dove «un pasto completo a base di pesce costa in media tra i 20 e i 25 euro a persona, contro i 45/65 euro dell'Italia»- rileva Consumerismo. «Non è certo un caso se si registra un calo del 30% delle presenze di connazionali presso le principali località balneari del nostro Paese, mentre le spiagge di Albania, Croazia e Spagna sono prese d'assalto dai turisti italiani» - commenta il presidente Luigi Gabriele.

Il boom di turisti

Verso un anno record per il turismo in Albania.

Secondo i dati diffusi dal ministero del Turismo i turisti provenienti del Kosovo restano in testa alla classifica ma arrivano anche visitatori di altri paesi europei: in questi mesi il numero di spagnoli che ha scelto di visitare il paese è più che raddoppiato rispetto all'anno precedente. Il numero di turchi, riferisce sempre il ministero, è cresciuto del 142%, il numero di montenegrini è aumentato del 62%, dei francesi del 58% e degli italiani del 53% rispetto all'anno scorso.

Anche il numero dei cinesi è cresciuto fortemente: +152% in particolare grazie ad accordi di cooperazione tra i due paesi. All'inizio del mese di agosto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè aveva incontrato a Tirana il suo omologo Mirela Kumbaro. In quell'occasione il ministro albanese aveva annunciato che nei primi 6 mesi dell'anno l' Albania aveva accolto oltre 310 mila turisti italiani, il 57% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Agosto 2023, 20:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA