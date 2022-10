Colpisce la pancia della compagna incinta e il bambino muore poco dopo la nascita, ma non andrà in carcere

Picchia la fidanzata incinta e uccide il feto, ma non farà nemmeno un giorno in carcere. Johnny Charles Ebbs V, della contea di Travis in Texas, ha chiesto il patteggiamento, ammettendo le sue colpe, per questo eviterà il carcere dopo aver picchiato la sua compagna e facendola abortire a causa delle percosse.

Leggi anche > Bambina di 12anni trovata morta in una valigia, incastrata una 24enne: «Si vantava di averne venduto il cadavere»

La violenza choc

I fatti risalgono al 2019 quando Ebbs picchiò la compagna in avanzato stato di gravidanza causando la nascita prematura del piccolo, ma solo oggi è arrivata la sentenza definitiva. Il neonato riportò gravi lesioni a causa delle percosse e non riuscì a sopravvivere morendo tre giorni dopo la sua nascita. I due pare avessero litigato, come spesso accadeva, ma dalle parole Ebbs sarebbe passato alle mani prendendo ripetutamente a pugni la pancia della donna. Subito dopo l'aggressione la compagna si fece portare in ospedale dove i medici fecero nascere il bambino che riportò counque gravissimi traumi.

Nonostante la gravità dei fatti, l'uomo, patteggiando la sua pena, pare non sconterà nemmeno un giorno in carcere. La sua condanna consiste nel dover indossare per sei mesi un dispositivo elettronico che monitorerà i suoi spostamenti, poi sarà ufficialmente libero. Una sentenza che sta suscitando moltissime polemiche. All'uomo è stato imposto anche di restituire le sue armi, già da diversi anni, subito dopo la violenza, ma ad oggi pare che ancora non lo abbia fatto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA