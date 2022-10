Denuncia la scomparsa del figlioletto di 20 mesi: «È sparito dalla culla». Ma per la polizia lo ha ucciso lei

Mamma denuncia la scomparsa del suo bambino di 20 mesi, ma per la polizia lo ha ucciso. La terribile storia arriva dalla Contea di Chatham, in Georgia dove il piccolo Quinton Simon sarebbe scomparso nel nulla. La madre ha subito denunciato la sparizione alle autorità che però, dopo le prime indagini, credono che il bimbo sia morto e proprio per mano d sua mamma.

Le ricerche

«Quando mi sono alzata alle sei del mattino dormiva nel suo lettino ma tre ore dopo non l'ho più trovato», ha raccontato Leilani Simon alla polizia, così immediatamente sono scattate le indagini per poter ritrovare il piccolo. La polizia e i volontari hanno perquisito il quartiere, chiuso diverse strade e schierato anche cani e un elicottero ma del piccolo nessuna traccia. Per giorni sono continuate le ricerche fino a quando non è stata diramata una nota in cui si diceva che il bambino sarebbe morto.

Le testimonianze

Secondo gli inquirenti, ogni traccia fa pensare che il bambino non ce l'abbia fatta e la prima sospettata pare essere la mamma, anche se ancora non è stata formalizzata nessuna accusa e la donna non è stata arrestata. Gli inquirenti hanno ascoltato il padre biologico del bambino, che sarebbe stato all'oscuro di tutto e la babysitter di Quinton secondo la quale la famiglia non avrebbe raccontato tutta la verità. La donna infatti aveva già chiamato la Divisione dei servizi per la famiglia e l'infanzia della Georgia preoccupata per il benessere del piccolo. La sera prima della scomparsa le era stato anche detto di non presentarsi la mattina successiva.

