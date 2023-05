Cobra bianco e dal veleno mortale in camera da letto: la scoperta choc

di Redazione web

Un cobra in camera da letto. Non proprio una bella sorpresa, quella di trovarsi un serpente tra i più velenosi al mondo nella stanza dove si va a dormire. Se poi ci si imbatte in un cobra molto raro, albino e potenzialmente mortale, aver paura è la reazione più normale. Per fortuna alcune persone hanno visto l'animale strisciare dentro una casa ed avvisato subito la famiglia. Il cobra albino, infatti, dopo un forte temporale a Coimbatore, in India, si è trovato in un fiumiciattolo d’acqua che scorreva sul terreno, e per trovare riparo ha scelto il luogo più vicino.

Orso investito da un'auto: alla guida c'era un cacciatore, danni per 7 mila euro

Cobra come ospite

Gli abitanti della casa con il disatteso ospite hanno chiamato la polizia che a sua volta ha richiesto l'intervento degli esperti del Wildlife and Nature Conservation Trust che hanno catturato il serpente per rilasciarlo nel suo habitat naturali, in libertà, ma distante dalle case.

Velenoso e rarissimo

Il cobra indiano Naja naja è considerato una delle quattro grandi specie più pericolose in India, mentre il colore bianco del cobra, è in realtà la nota condizione genetica dell'albinismo che impedisce agli animali di produrre la melanina: la pelle è bianca e gli occhi rosa o rossi, ma per molti animali selvatici questa condizione è una condanna a morte, perché molti hanno una vista ridotta o una cecità totale mentre altri sono esclusi dai gruppi sociali.

Rare White Deadly Albino Cobra spotted in Coimbatore pic.twitter.com/1Z8ZQEnSzb — Subodh Srivastava (@SuboSrivastava) May 12, 2023

Mortale



«Il loro veleno può causare paralisi e persino la morte se non trattato tempestivamente. È fondamentale gestire questi serpenti con grande cura ed esperienza, poiché qualsiasi errore può portare a gravi conseguenze», la raccomandazione dell'ente indiano che si è occupato della cattura.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA