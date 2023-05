Bambino di 8 anni cerca legna per il barbecue e si perde nel bosco: dopo 48 ore la scoperta incredibile

di Redazione web

Scomparso per 48 ore in un campeggio dove era in vacanza insieme alla sua famiglia. Due giorni di panico per i genitori del piccolo Nante Niemi, 8 anni, originario del Wisconsin, Stati Uniti e scomparso nel nulla mentre stava cercando della legna. Il bambino, che frequenta la seconda elementare è svanito nel nulla nel Porcupine Mountains Wilderness State Park, mentre si era allontanato nel bosco per cercare legna da ardere con cui fare il barbecue.

Nel piccolo borgo di Canedo nasce una bimba (grazie al lockdown) dopo 57 anni: è festa grande per l'arrivo di Marghelisa

Nascosto nel bosco

La sua famiglia, non vedendolo tornare indietro ha subito fatto scattare l'allarme all'interno del camping ed allertando le forze di polizia, che ha fatto scattare le ricerche. Dopo due giorni, finalmente la scoperta. Il bambino è stato trovato vicino ad un tronco a circa tre km dal campeggio; è riuscito a sopravvivere grazie alle sue capacità. Più di 150 membri del personale di ricerca e soccorso e dei partner della polizia locale, stavano perquisendo un'area di circa 40 miglia a piedi e via aerea.

Scelta intelligente

«Ha detto di essersi coperto con rami e foglie per riscaldarsi e ha anche ricoperto il tronco sotto cui si trovava.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA