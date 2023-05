Stupra la figliastra di 8 anni, ma viene sorpreso dalla mamma: condannato a 1.080 anni di carcere

di Redazione web

Mille anni di carcere, oltre 100 vite di un essere umano, è la condanna inflitta ad un uomo che ha stuprato la figliastra in almeno 90 occasioni. E' accaduto a Santa Catarina, stato meridionale del Brasile, in cui l'aggressore è stato arrestato in flagrante dopo essere stato sorpreso dalla madre della bambina, che ha allertato le forze dell'ordine.

Violenze ripetute

Dalle indagini condotte, le violenze sessuali seriali sarebbero iniziate nel 2019, quando la piccola vittima aveva appena 8 anni, e sono andati avanti fino al giorno dell'arresto. L'uomo ha approfittato della condizione vulnerabile della bambina a causa dell'età e della sua condizione di patrigno, che gli ha permesso di stare da solo con lei.

Denuncia immediata

La madre della bambina, nel corso degli anni non si sarebbe mai accorta di nulla, ma un giorno, tornando a casa senza alcun preavviso, ha sorpreso il compagno che stava violentando sua figlia.

Condanna esemplare

La mamma della vittima, quindi, senza esitare ha chiamato la polizia facendolo arrestare. Nel processo per violenza sessuale il patrigno della bambina ha ricevuto una condanna pesantissima ed esemplare, 1.080 anni di carcere.

