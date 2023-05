Orso investito da un'auto: alla guida c'era un cacciatore, danni per 7 mila euro

di Redazione web

Un orso investito da un'automobile guidata da un cacciatore. L'incidente, è avvenuto ancora una volta in Trentino, in località Trasiel di Villa Lagarina, per fortuna senza gravi conseguenze: l'uomo alla guida, infatti, è rimasto incolume, mentre l'orso si sarebbe allontanato. Pare che poco prima avesse aggredito un pollaio in cerca di cibo, scrive il Corriere del Trentino.

Bimba di 4 anni azzannata in spiaggia. Il padre sotto choc: «L'ho strappata dai denti di un lupo»

L'incidente

Il cacciatore aveva partecipato ad un raduno nella locale sezione con altri amici di caccia. Al termine della serata, il ritorno verso casa in auto, quando, all’improvviso, un orso si è materializzato sulla strada. Pochi attimi e l'auto colpisce l'orso in pieno. Il conducente, dopo aver capito, che si trattava di un animale di grossa taglia, non è sceso dal mezzo, ma ha aspettato in auto finché non ha visto l'orso rialzarsi da terra e dirigersi verso il bosco. L'impatto è stato forte, ma per fortuna l’automobilista non ha subito traumi.

L'orso

L'animale è probabile che sia stato ferito in modo molto serio, considerando l'impatto con la vettura, ma al momento non è stato ancora identificato. Per rintracciarlo sono stati raccolti i peli ritrovati sul parabrezza che saranno analizzati per risalre all'esemplare e forse dargli un nome.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA