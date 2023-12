Cibo rubato al supermercato, il cartello: «Se vedi qualcuno, denuncialo». Ma la cliente non ci sta: ecco perché non lo farò

di Hylia Rossi

Siamo tutti consapevoli del fatto che rubare sia un reato e che il furto è sbagliato. Ci sono delle circostanze, tuttavia, che spingono a mettere in dubbio la nostra linea d'azione nel caso in cui ci trovassimo a dover decidere se denunciare o meno ciò che abbiamo visto.

Sam, invece, non ha nessun dubbio in proposito e anzi invita a riflettere sull'invito a fare la spia di alcuni cartelli che ha visto recentemente in un negozio di alimentari.

«Io non direi nulla»

Il video di Sam è molto breve ed estremamente conciso, eppure in questo caso 17 secondi sembrano essere abbastanza per aprire una discussione sulla questione, spiegarsi e chiudere il discorso.

Poi, precisa Sam, con un'espressione incredula: «Ero in un negozio di alimentari, dove veniva venduto del cibo», e afferma: «Sono qui per mettere in chiaro, subito, che io non "parlerei" affatto, e vi assicuro che ci sono davvero poche situazioni in cui non direi nulla, ma questa è una di quelle», conclude.

Naturalmente, Sam fa riferimento al fatto di dover fare la spia su coloro che rubano del cibo, ovvero un bene primario, e si presuppone che chiunque si spinga a tanto lo faccia perché non ha i soldi per comprarlo e si vede costretto a ricorrere al furto per sopravvivere. Gli utenti sembrano essere d'accordo con Sam, specificando anche: «Non mi pagano per fare il check out in cassa automatica, e tantomeno mi pagano per lavorare nella sicurezza del negozio».

Una donna si dice totalmente in linea con le parole di Sam e scrive: «Per me è lo stesso, ho visto una signora anziana uscire dal supermercato senza pagare con un carrello della spesa pieno e non ho detto una parola», mentre un altro utente ammette: «Lavoro in un supermercato e, soprattutto durante le vacanze, mi capita spesso di guardare dall'altra parte».

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 11:55

