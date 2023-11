Allarme povertà. In Italia oltre 3,1 milioni di persone hanno chiesto aiuto per mangiare

di Mario Landi

In Italia sono oltre 3,1 milioni le persone che hanno chiesto aiuto per mangiare, facendo ricorso alle mense per i poveri o ai pacchi alimentari. È la stima della Coldiretti, sulla base dei dati su dati del Fondo per l'aiuto europeo agli indigenti, in occasione della Giornata mondiale dei poveri promossa dal Papa, sulla base dei dati del Fondo per l’aiuto europeo agli indigenti (Fead).

La povertà alimentare

L’indigenza alimentare riguarda sia i paesi poveri che quelli ricchi come l’Italia, dove il numero dei bambini sotto i 15 anni bisognosi di assistenza per mangiare – stima Coldiretti – ha superato quota 630mila, praticamente un quinto del totale degli assistiti, ai quali vanno aggiunti 356 mila anziani sopra i 65 anni oltre a una platea della fame e del disagio che coinvolge più di 2,1 milioni di persone fra i 16 e i 64 anni.

Fra tutti coloro che chiedono aiuto per il cibo, evidenzia Coldiretti, più di uno su cinque (il 23%) è un migrante che nel nostro Paese non riesce a procurarsi da solo il "pane quotidiano", ma ci sono anche oltre 90mila senza dimora che vivono per strada, in rifugi di emergenza, in tende o anche in macchina e quasi 34mila disabili.

Inoltre, nel 2022 – osserva Coldiretti – hanno ricevuto assistenza per mangiare anche 48mila ucraini proprio nell’anno in cui il loro Paese è stato invaso e devastato dall’esercito russo.

Il problema dell'accesso al cibo è rilevante in tutto il mondo, dove la crisi alimentare globale, con shock climatici e conflitti nel 2022 ha colpito 122 milioni persone in più rispetto al 2019, per un numero stimato tra 691 e 783 milioni, pari a una media di 735 milioni di persone, secondo l'analisi Coldiretti.

