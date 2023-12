Mamma ricicla i regali di Natale per la figlia: «Non so se sono un genio o una persona terribile»

di Hylia Rossi

Si avvicina il Natale e per molti genitori è l'ennesima occasione in cui è necessario mettere mano al portafogli e acquistare regali per i propri figli. Eppure, nella società dei consumi in cui viviamo al giorno d'oggi, una mamma ha deciso che quando è troppo è troppo e per quanto voglia la felicità della sua bambina, non crede sia necessario andare di nuovo per negozi e sommergerla di doni per ottenerla.

Così ha deciso di utilizzare un metodo un po' particolare che magari non tutti approveranno, e magari non funzionerà ancora a lungo, ma nel frattempo potrebbe salvare più di qualche famiglia... in più di un'occasione. Ecco di cosa si tratta e perché il metodo della mamma ha scatenato il dibattito: è giusto o sbagliato?

Un regalo sempre a portata di mano

«Sto facendo qualcosa di controverso con i regali di compleanno e Natale dei miei figli, quest'anno», esordisce Elizabeth in un video pubblicato su TikTok.

In più, di tanto in tanto capita che Elizabeth o suo marito vedano un giocattolo particolarmente adatto ai figli e che magari è anche scontato e, anche se non c'è nessun motivo per regalarlo al momento, lo comprano e lo mettono da parte per quando sarà necessario.

Nel corso di questi anni, dunque, si è sviluppata quasi naturalmente l'abitudine di mettere i regali "in più" all'interno di una cesta in cantina, sia quelli acquistati da loro che quelli portati da altre persone durante le feste di compleanno e altri eventi simili.

«Abbiamo ringraziato tutti ovviamente», spiega Elizabeth, «Ma quando succedono queste cose prendo, non so, almeno metà dei pacchi e li metto giù in cantina per risparmiare perché, insomma, è davvero troppa roba, non entrerebbe nemmeno in cameretta e non potrebbero mai giocare con tutto».

Quindi, sia lei che suo marito hanno deciso di attingere da questa cesta in cui ormai sono accumulati moltissimi doni e di usarli per i prossimi eventi, Natale e compleanni, con la firma "da mamma e papà". Elizabeth, tuttavia, non sa se sentirsi un genio o una persona orribile, e si affida al giudizio degli utenti.

Per fortuna, quasi tutti sembrano essere d'accordo con il suo metodo, anche se la mettono in guardia sul fatto che potrebbe essere l'ultima occasione di accumulare doni perché presto cominceranno a ricordare ciò che hanno ricevuto. Senza contare che ben presto inizieranno a capire cos'è che vogliono e a chiederlo esplicitamente: «Goditi questo periodo, tra poco comprerai smartphone, scarpe e telefoni da centinaia e centinaia di euro!»

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 13:01

