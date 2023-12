Regala una Tesla alla figlia per il compleanno, ma lei non la vuole: «Avevo chiesto una Mercedes rosa»

di Hylia Rossi

Come recita il celebre proverbio, "a caval donato non si guarda in bocca" e ciò vuol dire che quando qualcosa ci viene regalato dovremmo semplicemente essere grati ed evitare di lamentarci. Non importa quanto possa essere difficile fingere gioia o soddisfazione davanti al dono più inadatto o brutto che ci sia mai stato fatto, il suggerimento generico rimane quello di forzare un bel sorriso e ringraziare.

Ora, ripensate a quella penna Bic con tanto di fiocchetto rosso che avete ricevuto lo scorso Natale, o alla bottiglia maxi convenienza di shampoo pur non avendo i capelli. Se avete in mente la scena, affiancatela a quella presente: una ragazza di 16 anni viene sorpresa dalla mamma con una Tesla per il suo compleanno (oltre a una busta con qualche migliaio di euro nascosta sotto il cofano), ma lei... è delusa.

Ecco cos'è successo.

Una sorpresa finita male

La mamma ha pubblicato il video della sorpresa sui social (che ora ha accumulato quasi 30 milioni di visualizzazioni) e sperava di poter riprendere l'emozione e la contentezza di sua figlia Deja per aver ricevuto la sua prima macchina per compleanno.

All'inizio viene chiesto a Deja di coprire gli occhi e la mamma la scorta fuori casa: «Non so dove sto andando», dice la 16enne con tono allegro. Non appena si trova davanti alla Tesla, però, rimuove la benda dagli occhi e la sua allegria sembra evaporare: «Non mi piacciono le macchine elettriche, se devo caricarla per farla funzionare, allora non la voglio».

Poi, la ragazza afferma di desiderare una Mercedes-Benz rosa, e la mamma cerca ancora di recuperare la situazione tessendo le lodi dell'auto che ha acquistato. Però, nulla sembra funzionare e la 16enne continua a dire che preferisce camminare che guidare una Tesla.

La ciliegina sulla torta arriva quando apre la busta nascosta nel cofano della macchina e scopre che al suo interno ci sono "soltanto" 1600 euro. A quel punto, se ne torna in casa borbottando «peggior compleanno di sempre». Come era prevedibile, quasi tutti sembrano essere d'accordo sul fatto che la ragazza si sia comportata in modo deplorevole: «Le avrei tolto l'auto e non le avrei mai più regalato niente». Alcuni utenti, invece, scrivono: «Spero che si tratti di uno scherzo», «Se non è tutto finto non voglio più vivere su questo mondo».

