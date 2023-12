WishTender, l'app per ricevere regali dagli sconosciuti: «L'ho scoperta ora, inizio a fare la lista»

di Redazione web

Arriva Natale, ciò vuol dire che è il momento dei regali. Milioni di persone in tutto il mondo stanno già spendendo tanti soldi per comprare il regalo perfetto per amici, parenti e fidanzati. Ma nel 2023, ci sono anche possibilità alternative. Una, la segnala Charlotte, giovane che su TikTok racconta di aver scoperto un'app dove «i ricchi fanno regali agli sconosciuti». Ecco di cosa si tratta e come funziona.

WishTender, come funziona

L'app di cui parla Charlotte è WishTender. «Ho scoperto che esiste un'app dove scrivi i tuoi desideri e i ricchi che non sanno come spendere i soldi ti fanno regali anonimi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Dicembre 2023, 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA