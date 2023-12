Nonna 82enne ne dimostra 40 di meno: «Ecco la routine di bellezza costosa per evitare le rughe e i miei segreti per rimanere giovane»

Una nonna di 82 anni che sembra averne 40 ha sconvolto Internet dopo aver rivelato la sua vera età e condiviso i segreti per mantenere un aspetto giovane. Vera DiLeo, che crea video su TikTok con il profilo Nanas Still Got It, ha una routine di bellezza costosa, ma i suoi consigli sono gratuiti. Vera ha condiviso i suoi segreti di bellezza sul social cinese per i suoi follower, e uno dei consigli è l'uso di acqua fredda per lavare il viso.

L'autoproclamata "glam-ma" ha accumulato oltre 20mila follower su Instagram con l'aiuto di sua nipote, Hannah Berner, conduttrice del podcast Giggly Squad e protagonista del reality show Summer House. Nei commenti alle ultime foto di Vera su Instagram, i fan sono rimasti colpiti dalla sua bellezza. Un utente scrive: «Sei così bella! Domanda seria: come hai fatto a evitare le rughe?».