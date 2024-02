Nonna fitness comincia ad allenarsi a 70 anni, la trasformazione: «Sono dimagrita 30 chili e sono più forte e in forma che mai»

di Redazione web

Joan MacDonald è la "nonna fitness" più famosa dei social, basti pensare che il suo profilo Instagram conta quasi due milioni di follower che hanno cominciato a seguirla proprio perché si sono appassionati alla sua storia. La guru degli allenamenti con i pesi ha rivelato che non è mai troppo tardi per cominciare ad allenarsi e per rimettersi in forma, che è proprio ciò che ha fatto lei quando aveva 70 anni. Ora, ne ha 77 ed è più felice che mai.

Joan MacDonald, nonna fitness

Joan MacDonald ha sempre raccontato la propria storia sui social. Ha cominciato ad allenarsi sette anni fa perché voleva perdere un po' di peso e rimettersi in forma. Così, si è iscritta in palestra e ha iniziato a farsi seguire da una personal trainer che le ha fatto scoprire l'amore e la passione per i pesi e per tutti i benefici che questi ultimi comportano. Joan, quindi, nel giro di qualche anno ha perso parecchi chili in eccesso e, ora, si sente davvero bene.

Nonna fitness ha lavorato molto duramente per raggiungere la forma fisica attuale. Infatti, quando cominciò ad allenarsi, quindi, sette anni fa, pesava 90kg. Con il suo percorso di trasformazione (come lo chiama lei) e con l’aiuto di un personal trainer, Joan ha perso un totale di 30 kg e ora ne pesa 60. Ha ascoltato il suo corpo e rispettato i suoi tempi: non si è fatta prendere dalla fretta di dimagrire e ha corretto la sua dieta aumentando il consumo di proteine, come fa sapere su Instagram. Allenamento e alimentazione l’hanno portata ad avere una forma smagliante.



In uno dei suoi ultimi post Instagram, la 77enne ha pubblicato una foto in cui mette a confronto due foto (molto diverse) del suo corpo, un prima e un dopo, e scrive: «Un viaggio di trasformazione non riguarda solamente il corpo ma anche la mente e questo l'ho capito strada facendo. Sono passati 7 anni e questo concetto è impresso dentro di me. Per quanto mi riguarda, allenarsi non è solo un modo per perdere peso in più ma è anche un modo di lasciare andare la vecchia versione di te stesso e accoglierne una nuova. Mi sento più forte e in forma che mai».

Il pensiero di Joan MacDonald

Infine, Joan MacDonald, sempre sui propri canali social, ha spiegato: «Lotto quotidianamente con pensieri negativi su me stessa, sulla disorganizzazione che a volte posso avere e sull'incoerenza di fare certe attività alla mia età.

Venerdì 2 Febbraio 2024

