La cultura enogastronomica romana ha un nome: Natalino e Maurizio

A Corso di Francia sorge un indirizzo senza tempo, che è parte di Roma da quasi un secolo e che grazie ai suoi sapori intramontabili è divenuto una meta esclusiva simbolo di qualità e tradizione: il ristorante Natalino e Maurizio.



Le origini

Quando si parla di ristorazione capitolina, alcuni nomi sono destinati a rimanere impressi. È il caso del ristorante Natalino e Maurizio, indirizzo storico nel cuore di Roma Nord che ha saputo custodire gelosamente le proprie radici per quasi un secolo. Tutto è iniziato nel 1934, anno in cui Natale e Ermelinda hanno deciso di aprire una piccola osteria in una zona che ai tempi era circondata dal verde nonché zona di passaggio strategica, che grazie all’impegno della famiglia è diventata presto un punto di riferimento per la tradizione romana.



L'intento era accogliere i viandanti di campagna che, in sella al loro cavallo, arrivavano all’osteria con cucina per cibarsi di piatti genuini, perlopiù spuntini e vino. Col tempo, grazie alla mano esperta di Armando e Lina (figli di Natale e Ermelinda), la proposta si è arricchita sempre più di ricette tipiche romane cambiando tipologia di locale finché sotto la guida dei figli Natalino e Maurizio, poi, è diventata una trattoria rinomata.

Le notti d’oro di Natalino e Maurizio

Negli anni '80 e '90 Natalino e Maurizio hanno organizzato serate che restano tuttora nella memoria di Roma e delle sue nottate scatenate. I fratelli hanno ospitato vip e star internazionali - Donna Summer e Julio Iglesias solo per citarne due – animando la movida capitolina. “Notti magiche” segnate da profumi e sorrisi, che ancora oggi richiamano alla mente atmosfere d'altri tempi.

Da allora, la quarta generazione della famiglia Zanni ha impresso nuovo slancio al ristorante: grazie ad un restyling che strizza l’occhio al passato, ha catturato interesse nazionale ed internazionale, rendendo il nome del locale ancora più indelebile nella memoria.



I piatti della tradizione romana

Senza snaturarne l'essenza di un tempo, le gestioni successive alla prima hanno scelto di non abbandonare la tradizione culinaria romana, pur apportando modifiche al menù. I piatti forti che hanno lasciato il segno nel corso degli anni rimangono intatti: carbonara, gricia, pennette alla vodka, coda alla vaccinara, polpette al sugo di nonna Lina e l’immancabile trippa; da non perdere, inoltre, anche la carne alla brace. Maestria culinaria che si unisce a ricerca maniacale delle migliori eccellenze laziali provenienti dal territorio locale per esaltare la tradizione al meglio. Assaporare questi piatti è come un tuffo nella memoria, fra atmosfera familiare ed emozioni d'altri tempi nel segno di valori e autenticità mai alterati.



Un viaggio nella Roma più vera

Varcare la soglia di Natalino e Maurizio significa immergersi in un viaggio a ritroso nella Roma più vera e in un gusto che sa ancora di genuinità; significa assaporare cibi, profumi e calore umano che sembrano sfidare il tempo in un luogo dove le radici più autentiche della Capitale vivono e si rinnovano, grazie all’amore per la tradizione che quattro generazioni hanno saputo tramandare.

Natalino e Maurizio accoglie ancora gli avventori con la passione e con la gioia di un tempo, per donare non solo un pasto ma soprattutto compagnia e un sorriso. Un posto del cuore che ha impresso da decenni il suo nome nella storia di Roma e che oggi è meta imperdibile e ambita anche per i palati più sofisticati.



Non solo buona cucina: il ristorante Natalino e Maurizio non finisce di stupire i suoi ospiti e, per rendere la l’atmosfera ancora più coinvolgente, ogni venerdì e sabato sera il ristorante organizza eventi di karaoke e piano bar per offrire una serata ricca di musica e di divertimento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Gennaio 2024, 10:31

Il ristorante Natalino e Maurizio si trova a Roma in Via Carbognano, 4, vicino a Corso di Francia. Per informazioni o riservare un tavolo è possibile rivolgersi al numero di telefono 06/3332730 o visitare il profilo Facebook del locale.