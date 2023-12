Il Natale di Emergency: dai doni di solidarietà all'esperienza virtuale del soccorso in mare

Dall’11 al 17 dicembre negli Spazi Natale di EMERGENCY, presenti in 19 città italiane, si potrà salire virtualmente a bordo della Life Support con i visori a 360° per un’operazione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale e vivere in prima persona un salvataggio in mare, sia dal punto di vista delle persone soccorse e di chi soccorre. Il video in realtà virtuale è stato, infatti, realizzato durante una missione della nave Search and Rescue di EMERGENCY che da dicembre 2022 ha tratto in salvo 1.219 persone.

Inoltre fino al 24 dicembre, negli Spazi Natale di EMERGENCY è possibile trovare tantissime idee regalo e sostenere così i suoi progetti per il diritto alla cura in Italia e nel mondo. Dai cesti e tessuti dall’Uganda agli accessori realizzati con materiali di riciclo, dai dolci natalizi alle magliette dell’associazione: sono solo alcuni dei tantissimi prodotti che si possono acquistare sia online, sia in uno dei negozi di Natale EMERGENCY presenti ad Aosta, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Ferrara, Firenze, Genova, Macerata, Milano, Napoli, Padova, Pisa, Roma, Teramo, Torino e Venezia.

A rendere speciale il Natale non solo le più di 70 proposte regalo con il logo di EMERGENCY, dalla classica tazza fino all’agenda, ma anche tanti prodotti provenienti dai Paesi in cui l’associazione lavora o da realtà solidali che collaborano con la Ong.

