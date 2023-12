«Mia figlia non sarà la moglie di qualcuno nella recita di Natale della scuola, così sminuite la donna», l'ira della mamma contro le maestre

di Redazione Web

Una mamma si è detta disgustata per la decisione della scuola di dare alla figlia una parte nella recita di Natale definita "arretrata". La figlia di sei anni, infatti, come raccontato dalla mamma su Mumsnet e riportato dal Mirror, è stata scelta per la parte della "moglie di qualcuno".

«Mia figlia è stata scelta per interpretare "la moglie di qualcuno" nella rappresentazione della Natività. La "moglie del locandiere" per essere precisi. Questo non va bene!», si è sfogata la donna.

L'attacco della mamma e le risposte sui social

Per la signora, nessuna donna dovrebbe essere identificata o etichettata per la sua relazione con un uomo, tantomeno in una recita o una rappresentazione del Presepe vivente. «Non vedo l'ora di dirlo alla scuola - ha dichiarato la mamma -, perché è così che il femminismo viene quotidianamente sminuito, succede quando le persone non denunciano queste cose». «Mi dà fastidio che in luogo di apprendimento, che è fondamentale per i nostri figli, queste cose continuino a succedere senza che nessuno dica niente», ha concluso.

Mentre alcuni erano d'accordo con lei, altri pensavano che stesse «reagendo in modo eccessivo», perché la rappresentazione mette in scena qualcosa avvenuto più di 2.000 anni fa.

Altre persone le hanno detto che dovrebbe essere contenta e di «considerarsi fortunata» che la sua bambina abbia un ruolo umano. Una mamma ha scritto: «Non è poi così male dai: mio figlio di solito faceva il bestiame».

