Vaticano, inaugurati l’eco-albero di Natale e il presepe monumentale in Piazza San Pietro

Inaugurati l’eco-abete e il presepe monumentale che accoglieranno pellegrini e turisti in piazza San Pietro per tutto il periodo natalizio, fino al 7 gennaio. Parlando dell’albero alto 25 metri, il presidente del Governatorato card. Fernando Vergez Alzaga ha auspicato che possa portare «un po’ di luce nel mondo, soprattutto nei Paesi dilaniati dalla guerra». Il porporato ha poi spiegato che dal legno dell’albero saranno realizzati giocattoli per bambini.

La Natività è un omaggio al primo presepe che compie 800 anni quando san Francesco d’Assisi volle realizzare il primo presepe e Onorio III approvava per i Frati Minori la Regola Bollata. «Nel ricordo di questo duplice anniversario, - ha detto il card. Alzaga - la rappresentazione della Natività in piazza San Pietro e nell’Aula Paolo VI di quest’anno provengono dalla Valle Reatina nella diocesi di Rieti, mentre il monumentale albero di Natale arriva dall’alta valle Maira, nel comune di Macra, in diocesi di Saluzzo e provincia di Cuneo». Il Papa, mercoledì scorso, prima dell’inizio dell’udienza generale, è arrivato in auto davanti al cantiere e ha salutato le maestranze con un grande sorriso.

